Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование

Радарные комплекты предназначены для обеспечения морского наблюдения и улучшения способности мониторить морскую среду. Эта техника была отправлена с учетом потребностей и запросов ВМС Украины.

Литва также активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Ačiū, broliai lietuviai!

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24271

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