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Лучше уж щепа и опилки: Лукашенко резко высказался о «выпрашивании» нефти и газа у РФ

Лучше уж щепа и опилки: Лукашенко резко высказался о «выпрашивании» нефти и газа у РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался об использовании российских нефти и газа в стране. Вместо того, чтобы «выпрашивать» российские угловодороды, Лукашенко предлагает активнее использовать местные виды топлива. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Лукашенко на совещании в Полоцке обратил внимание, что, например, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами».

«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал президент Беларуси.

«Молодцы, развернулись по пеллетам (топливные гранулы из торфа и древесных отходов). Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», — сказал Лукашенко.

Он также поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее Министерство энергетики Беларуси отправило письмо на имя главы «Газпрома» Алексея Миллера по поводу поставок газа. Документ стал ответом на обращение «Газпрома» в адрес белорусского министра энергетики Виктора Каранкевича, в котором российская компания требовала вернуть долг, превышающий 165 миллионов долларов, и называла это условием начала переговоров.

Источник: sprotyv.info

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Темы: беларусь

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