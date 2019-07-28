Лукашенко рассказал о «братской России» и о добрых отношениях с Западом

Беларусь никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной».

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает информагентство «БелТА».

«Мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — заявил Лукашенко. «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?», — добавил он.

При этом президент Беларуси также хочет выстроить добрые отношения со странами Западной Европы, а также США, понимая, какое значение имеют эти страны для Минска.

«Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит», — отмиетил Лукашенко в разговоре с главой МИД Латвии.

Как сообщала группа ИС, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина нуждается в поддержке со стороны Евросоюза. «У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», — заявил Лукашенков разговоре с представителем ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»