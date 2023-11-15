Майже 40% українських біженців хоча б раз поверталися додому

The New York Times: Майже 40% із 5,8 млн українських біженців, які проживають у Європі, хоча б раз поверталися на батьківщину.

Основним мотивом повернення батьківщину є родичі. Але мало хто очікував, що ще однією головною причиною стане відвідування лікарів. Багато біженців кажуть, що їхні поїздки додому спричинені розчаруванням у європейській системі охорони здоров'я.

Наприклад, 31-річна медіапродюсер Майя Хабрук жила в Лондоні, коли у неї почався сильний біль у роті. За її словами, вона два тижні чекала на прийом у британського лікаря, який виписав їй легке знеболювальне. У її рідному місті Дніпрі лікар визначив, що причиною болю є інфікований зуб мудрості і негайно видалив його:

«На поїздку до Дніпра, відвідування лікаря та повернення до Лондона у мене пішло п'ять днів – проти двох тижнів у Великій Британії».

Хірург-ортопед із Києва Андрій Буглак сказав, що він звик слухати «одні й ті самі історії від Скандинавії до Іспанії». Як інші причини звернення за медичною допомогою на батьківщину біженці називають мовний бар'єр і ціну.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18257

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