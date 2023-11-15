Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 110

Майже 40% українських біженців хоча б раз поверталися додому

The New York Times: Майже 40% із 5,8 млн українських біженців, які проживають у Європі, хоча б раз поверталися на батьківщину.

Основним мотивом повернення батьківщину є родичі. Але мало хто очікував, що ще однією головною причиною стане відвідування лікарів. Багато біженців кажуть, що їхні поїздки додому спричинені розчаруванням у європейській системі охорони здоров'я.

Наприклад, 31-річна медіапродюсер Майя Хабрук жила в Лондоні, коли у неї почався сильний біль у роті. За її словами, вона два тижні чекала на прийом у британського лікаря, який виписав їй легке знеболювальне. У її рідному місті Дніпрі лікар визначив, що причиною болю є інфікований зуб мудрості і негайно видалив його:

«На поїздку до Дніпра, відвідування лікаря та повернення до Лондона у мене пішло п'ять днів – проти двох тижнів у Великій Британії».

Хірург-ортопед із Києва Андрій Буглак сказав, що він звик слухати «одні й ті самі історії від Скандинавії до Іспанії». Як інші причини звернення за медичною допомогою на батьківщину біженці називають мовний бар'єр і ціну.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18257

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

15 листопада 1967 року у Львові був заарештований журналіст і правозахисник В'ячеслав Чорновіл
Сегодня 10:47    76
Як ексгенералу СБУ Наумову в суді допомогла заява Зеленського
Сегодня 10:34    111
Помпео увійшов до ради директорів "Київстару"
Сегодня 10:21    95
СБУ викрила нові схеми для ухилянтів
Сегодня 09:57    111
росія та її посіпаки вчинили понад 129 000 злочинів, більшість — порушення законів та звичаїв війни.
Сегодня 09:46    84
До речі, що цікаве в усіх цих задєржаніях тірарістав-рєптілоідов-огєнтов спєцслужб Нікарагуа
Сегодня 09:34    107
Очередной удар в псину: Пашинян отказался ехать в Минск на встречу ОДКБ
Сегодня 09:23    130
росія перекидає свої кораблі з окупованого Криму до Новоросійська
Сегодня 09:12    120
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:01    101
Сравнительная инфографика поставок тяжелого вооружения в ВС Украины и россии в течение 2023 года
Сегодня 08:56    110
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 