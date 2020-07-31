Майже 400 тис осіб взяли участь у цьогорічній основній сесії ЗНО, з них на відмінно її склали 447 учасників

На основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось 379 493 особи. Всі тестування відбулись без суттєвих порушень із дотриманням правил епідеміологічної безпеки. Про це йшлося під час пресбрифінгу щодо попередніх результатів ЗНО та початку вступної кампанії сьогодні, 29 липня 2020 року, в приміщенні МОН.

Учасники могли скласти тести з чотирьох навчальних предметів, серед яких два обов'язкові: українська мова і література та історія України чи математика, а два на вибір. Для вибору були запропоновані: біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Загалом було проведено 913 995 тестувань – це 74,5 % від запланованої кількості.

“Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами стали українська мова і література, історія України та математика. Також цьогоріч учасники активно обирали географію, англійську мову та біологію. Менше зареєстрованих було з фізики, хімії, іспанської, німецької та французької мов”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Цього року, порівнюючи з минулим роком, суттєво побільшало 200-бальників.

“Кількість осіб, які набрали максимальний тестовий бал і отримали оцінку 200 балів цього року, — 447, це більше на 63%, ніж минулого. Найбільше “відмінників” із математики — 142 особи. На другому місці — англійська мова, 84. Кількість учасників, які отримали найвищий бал з фізики, — 60, тоді як минулоріч їх було лише 4. Крім того, один з учасників — учень звичайної сільської школи — набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література — 200 балів, математика — 200 балів, англійська мова — 199 балів, фізика — 196 балів. Ми вітаємо всіх відмінників”, — зазначив Сергій Шкарлет.

Тестування відбулись із дотриманням усіх правил безпеки та із застосуванням протиепідеміологічних засобів. Відповідно до цьогорічних протиепідемічних вимог учасників із температурою понад 37,2 С та/або ознаками гострих респіраторних захворювань не допускали до пунктів тестування. Загалом через виявлені ознаки ГРЗ до пунктів проведення ЗНО не було допущено 127 осіб. Усі вони мали можливість зареєструватися для участі в додатковій сесії тестування.

Нагадаємо, для тих, хто не зміг долучитись до основної сесії ЗНО-2020, триває додаткова сесія. Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено на персональних сторінках учасників до 14 серпня 2020 року.

Источник: mon.gov.ua

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