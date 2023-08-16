Мережею поширюється інформація про те, що в Україні – епідемії холери, гепатиту та кору. Це – неправда

Брехня: в Одесі та Харкові – спалах епідемії холери та гепатиту, а в Черкасах – кору. В Одесі холера розповсюдилася через військовослужбовців ЗСУ. Про це пишуть російські ЗМІ.

Правда: якби у вказаних містах були спалахи захворювань, про це повідомили би обласні департаменти здоров’я або Міністерство охорони здоровʼя.

Втім офіційної інформації про епідемії холери, гепатиту чи кору – немає. За перше півріччя 2023 року в Україні виявили 20 випадків кору, жодного з них – на Черкащині.

Та й спалахи таких масштабів приховати майже неможливо. Тож інформація росіян – не більше ніж чергова спроба посіяти паніку серед українців.

Джерело: https://t.me/spravdi/32568

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