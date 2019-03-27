Ми маємо чіткий план, а також міжнародну підтримку – Президент про звільнення окупованих Росією Донбасу та Криму

Президент Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Прямий» підкреслив, що Україна має чіткий план щодо звільнення окупованих територій, міжнародну підтримку відновлення нашого суверенітету та територіальної цілісності. Глава держави також наголосив, що намагання домовитись з агресором є марними.

«Ключ від миру знаходиться не в Києві, як дехто намагається навішати локшину на вуха. І не в Брюсселі, і не у Вашингтоні. Ключ до миру знаходиться у Москві. І Путін зараз дуже прагне, щоб Україна обрала дуже лояльну до нього людину і це дозволило б Путіну втягнути Україну або в Російську імперію, або в Радянський союз», - наголосив Петро Порошенко.

«Ми маємо абсолютно чіткий план, який вже реалізований, до речі підписаний Путіним, від імені Європейського Союзу – підписаний Президентом Франції і Канцлером Німеччини. В повній координації з нашими партнерами зі США», - нагадав Президент.

За його словами, цей план передбачає рішення Ради Безпеки ООН щодо запровадження миротворчої місії під егідою ООН, яка роззброїть незаконні збройні формування на окупованих територіях Донбасу, Росія повинна буде вивести свої окупаційні війська з території Донбасу, а також забезпечить виведення важкої техніки і артилерії з окупованої території. Також буде забезпечено виконання всіх безпекових умов для початку політичного процесу. Буде повернуто контроль України над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

«Всі ці пункти є у підписаних Путіним Мінських домовленостях. І сьогодні миротворці будуть гарантами виконання цих положень», - сказав він.

Президент також повідомив, що сьогодні ще є платформа деокупації Криму, яка активно обговорюється з партнерами України – країнами-членами НАТО. «Сьогодні ми твердо переконані, що ні інцидент в Азовському і Чорному морях, який є актом агресії проти нашої держави, де-факто окупація Керченської протоки не є прийнятними. Мають бути вжиті рішучі заходи щодо деокупації і забезпечення свободи мореплавства і подолання наслідків незаконної анексії Криму», - зазначив він.

За словами Глави держави, Росія вже платить високу ціну за це, та несе серйозні втрати в економіці в результаті дії санкцій, запроваджених проти неї світом. «Це вже стає для Росії як «валіза без ручки». І у Росії не буде іншого виходу ніж сісти за стіл переговорів і виконувати міжнародні угоди, які були підписані, в тому числі і за участю РФ», - зауважив він.

Глава держави наголосив: «Ми маємо план, ми маємо графік. Ми маємо сили, ми маємо міжнародну підтримку. І це є абсолютно реалістичний план. Альтернативи, коли українцям пропонують стати на коліна, повзти, плакати і вимолювати сьогодні пробачення в Путіна – запам’ятайте: Москва, сльозам не вірить».

Президент також наголосив, що надійним гарантом суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави є саме українська армія. «Рівень мотивації, рівень підготовки, рівень патріотизму, рівень оснащеності українських воїнів є надзвичайно високим. І сьогодні це є головним стримуючим фактором для того, щоб не допустити (вторгнення військ РФ – ред.)», - також підкреслив Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

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