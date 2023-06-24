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Михайло Федоров розповів про 5 нових послуг, які незабаром з’являться у Дії

Михайло Федоров розповів про 5 нових послуг, які незабаром з’являться у Дії

Віце-прем’єр-міністр — Міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров розповів у себе в Telegram-каналі, які нові послуги незабаром з’являться у додатку Дія.

«Довгоочікувані сервіси водія: розмитнення та перереєстрація авто в кілька кліків. Вони матимуть потужний антикорупційний ефект і заощадять багато часу для громадян», – написав міністр.

За словами Федорова, також розробляються електронні документи про освіту, зміна місця проживання онлайн та програма відшкодування вкладникам збанкрутілих банків.

Джерело: processer.media

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