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Михайло Федоров розповів про 5 нових послуг, які незабаром з’являться у Дії
Віце-прем’єр-міністр — Міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров розповів у себе в Telegram-каналі, які нові послуги незабаром з’являться у додатку Дія.
«Довгоочікувані сервіси водія: розмитнення та перереєстрація авто в кілька кліків. Вони матимуть потужний антикорупційний ефект і заощадять багато часу для громадян», – написав міністр.
За словами Федорова, також розробляються електронні документи про освіту, зміна місця проживання онлайн та програма відшкодування вкладникам збанкрутілих банків.
Джерело: processer.media