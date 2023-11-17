Минфин должен решить проблему долгов в энергетике – экономист

Взаимные долги в энергетической отрасли уже выросли до 60 млрд гривен и от решения этой проблемы зависит то, насколько успешно Украина пройдет зиму.

Экономический эксперт Борис Кушнирук объяснил, что по закону Министерство финансов обязано разобраться с этим вопросом, поскольку ему это поручило Правительство.

В свою очередь Минфин, по непонятным причинам, ещё не приступил к решению проблемы, хотя зима начнется уже через две недели.

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