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Минобороны вместе с Минцифрой запустят эксперимент по возможности выбрать военную специальность во время мобилизации — замминистра Екатерина Черногоренко

Минобороны вместе с Минцифрой запустят эксперимент по возможности выбрать военную специальность во время мобилизации — замминистра Екатерина Черногоренко

«Мы хотим предоставить добровольцу, который хочет мобилизоваться и защищать свою страну, возможность выбрать себе военную специальность, чтобы быть более эффективным. Надо менять подходы, чтобы человек мог себя чувствовать наиболее эффективным, понимал, какими навыками он обладает и нужно ли их совершенствовать и повышать квалификацию».

В качестве примера заместитель министра привела ситуацию, когда человек хочет мобилизоваться и служить оператором БПЛА. Запускаться эксперимент будет ориентировочно через месяц. Впоследствии его будут масштабировать на все остальные военные специальности.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26127

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