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Міжнародний валютний фонд відзначив три важливі досягнення України у стабілізації економіки

Міжнародний валютний фонд відзначив три важливі досягнення України у стабілізації економіки

Першим досягненням, за словами директорки-розпорядниці Фонду Крісталіни Георгієвої, є відновлення економічного зростання.

"Зараз ми прогнозуємо зростання приблизно до 3%. У нас був діапазон від 1% до 3%, і ми схиляємося до вищої межі цього діапазону", — сказала Георгієва.

Другим досягненням є приведення показника інфляції в Україні до однозначних цифр, чого можуть досягти не всі економіки навіть у мирний час.

Третім досягненням є те, що Україна має солідні міжнародні резерви. Це дало змогу НБУ почати втілення заходів щодо керованої гнучкості обмінного курсу.

Георгієва також нагадала про необхідність помітного прогресу з українського боку щодо контролю витрат. Зокрема, відновлення декларування.

Джерело: https://t.me/znua_live/116661

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