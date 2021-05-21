Мінцифра робить інструменти електронної демократії доступними для всіх

Зрозумілі, прозорі та доступні для всіх інструменти електронної участі. Саме такі цифрові стандарти у сфері е-демократії встановила Мінцифра для того, щоб спрощувати життя українців. Щодня ми працюємо над створенням державних сервісів нового покоління — без черг, бюкратії та корупції. Результати вже може відчути кожен. У межах тижня Відкритого Уряду Мінцифра спільно з партнерами обговорили необхідність участі громадян у демократичному процесі в Україні.

Розвиток інструментів е-участі та залучення суспільства до ухвалення рішень — це не лише показники успішної демократії, а й необхідність для ефективної розбудови спільнот та запорука їх зростання. Україна рухається в напрямку активної електронної участі. Про це свідчить рейтинг е-участі ООН, у якому торік ми покращили результати на 29 позицій.

Вже у 2022 році плануємо втілити амбітну мету — потрапити до першої 20-ки країн з найбільш розвиненою е-участю громадян у комунікації з державою. Для цього ми і запускаємо єдину національну платформу взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства ВзаємоДія.

Цей сервіс стане провідником у світ е-демократії в Україні. Вам більше не доведеться:

пересилати поштою або привозити особисто документи для подання на конкурси проєктів громадських організацій;

«гуглити» контакти органів виконавчої влади на різних сайтах;

шукати, де звернутися до органів влади зі своїми пропозиціями, зверненнями чи запитами.

Все це буде доступним на ВзаємоДії. Більше того, статуси розгляду по них можна відстежувати онлайн та отримувати відповідь в особистий кабінет. Також ми плануємо зібрати на одному ресурсі акти для громадського обговорення — стежити за оновленнями в регулюванні та вносити свої пропозиції стане простіше.

Створення ВзаємоДії є пріоритетом для уряду. Майданчик розроблений за міжнародними стандартами у сфері е-демократії та втілює головні цінності партнерства: доступ до публічної інформації, участь громадськості та підзвітність.

Платформа розширює можливості участі в політиці вразливих категорій громадян, які нині мають менше змоги впливати на публічні рішення. Більше того, користувачі зможуть отримувати якісний зворотний зв'язок з кожного окремого інструмента. Команда Мінцифри не лише збирає в єдиному «вікні» всі ці елементи, а й аналізує недосконалості, щоб надалі кожен канал комунікації став ще ефективнішим.

Нам важливо почути та врахувати різні точки зору від широкого кола учасників. Саме тому спільно з партнерами активно залучаємо громадськість до тестування функціоналу платформи. Зокрема, запропонували громадським організаціям перевірити роботу модуля е-конкурсів. Відгукнулися як досвідчені ГО, які раніше вже мали досвід участі в конкурсах проєктів інститутів громадянського суспільства, а також були у складі конкурсних комісій, так і новачки в заявках на державні гранти.

«Якісні та прозорі інструменти електронної участі є надважливим компонентом впливу на ухвалення рішень. Головне завдання ВзаємоДії — спростити процедури е-участі та зробити їх зрозумілими для всіх, налагодити безперервний діалог між суспільством і державою. Платформа посилить можливості громадян у сфері електронної демократії та дозволить кожному долучитися до політичних процесів не лише своєї громади, а й країни загалом. Оскільки думка кожного українця має бути почута та врахована», — зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

«Платформа ВзаємоДія стане ключовим компонентом відкритого урядування в Україні, що враховує найкращі міжнародні стандарти відкритості та прозорості. Вона об’єднає усі механізми взаємодії та інструменти електронної демократії (електронні звернення, петиції, публічні консультації та ін.). Громадянам більше не буде потрібно проходити квести з пошуку інформації та онлайн-інструментів громадської участі на різних сайтах різних органів виконавчої влади», — повідомив Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема.

«Сьогодні ми можемо говорити про те, що е-демократія стала важливим напрямком у національному порядку денному і ми виходимо на рівень формування повноцінної державної політики в цій сфері, яка повинна стартувати зі створення дорожньої карти просування України в рейтингу ООН з е-демократії. Парламентська робоча група з е-демократії готова слугувати тим майданчиком, який поєднає всі зацікавлені сторони, — представників виконавчої влади, міст, експертів, громадянського суспільства для того, щоб напрацювати єдину узгоджену політику розвитку е-демократії і досягти цілі — Україна у топ-20 ООН країн з е-демократії», — розповіла народна депутатка, голова підкомітету електронної демократії Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Вікторія Подгорна.

Дякуємо за участь та підтримку Секретаріату Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Громадській раді при Мінцифрі та нашим партнерам Програмі EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа, Програмі розвитку ООН в Україні, проєкту Ради Європи «Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийнятті рішень в Україні» та Національному Демократичному Інституту.

Источник: thedigital.gov.ua

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