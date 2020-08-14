Мінцифри та ОПОРА готують мінісеріал про місцеві вибори

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Громадянською мережею ОПОРА підготують просвітницький мінісеріал про місцеві вибори.

Серіал з'явиться на платформі Дія.Цифрова освіта. Для цього Мінцифра та ОПОРА підписали меморандум про співпрацю.

Під час підписання меморандуму заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан наголосила на важливості Національної онлайн-платформи з цифрової грамотності для просвітницької роботи.

«Завдяки серіалу на платформі Дія.Цифрова освіта кожен громадянин зможе розібратися у тонкощах цьогорічних місцевих виборів», — підкреслила Валерія Іонан.

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська підкреслила:

«Вибори в нових умовах потребують максимальної мобілізації каналів комунікації, щоб охопити всі цільові групи інформацією та навчальними матеріалами про особливості виборчої системи, процедури, повноваження та відповідальність учасників процесу. Тож, ми щиро сподіваємось, що простий формат донесення важливої інформації, інноваційний підхід навчання для дорослих допоможе всім пройти цю кампанію гідно, а вибори будуть вільними та чесними».

Наразі шукаємо підрядника для виробництва мінісеріалу з 12 епізодів тривалістю до 10 хвилин кожен. Пропозиції можуть бути доставлені в офіс ОПОРИ кур'єром, поштою або через емейл tender@opora.org.ua (із зазначенням теми листа «Тендер на виробництво мінісеріалу»). До пропозиції необхідно додати реєстраційні документи підрядників та портфоліо з відеороботами. Вартість пропозиції необхідно подати з розрахунку на середню вартість 1 серії.

Терміни виконання робіт — серпень-вересень 2020 року.

Кінцевий термін подачі заявок — 18.00 17 серпня 2020 року.

Источник: thedigital.gov.ua

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