Міністерство культури України налагодило процес здійснення реєстраційних дій як суб'єкт державної реєстрації релігійних організацій

На виконання Закону України № 2673-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи» (далі – Закон № 2673-VIII) фахівці Міністерства культури України здійснюють повний комплекс реєстраційних дій щодо релігійних організацій зі статусом юридичної особи.

Ще 15 березня 2019 року наказами Міністерства культури України в пакеті всіх 16-ти отриманих на той час Міністерством комплектів документів для реєстрації єпархіальних управлінь було зареєстровано статути новоствореної релігійної організації «УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКО-БАРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) та статут у новій редакції «УПРАВЛІННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)».

Після цього на підставі отриманих заяв від уповноважених осіб вказаних релігійних організацій, державні реєстратори Міністерства культури України вчинили дії та внесли відповідні зміни щодо «УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКО-БАРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) та «УПРАВЛІННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Зокрема, всі реєстраційні документи, які стосуються єпархіального управління Рівненської єпархії УПЦ (ПЦУ), було вручено безпосередньо керуючому Єпархією – Архієпископові Рівненському і Острозькому Іларіону (Процику), який особисто опікувався всіма етапами здійснення реєстраційних дій.

У зв’язку з відзначеними вище фактами важливо наголосити, що Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи», який було прийнято Верховною Радою України 17 січня 2019 року (набрав чинності 31 січня 2019 року), внесено зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та до Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Зокрема ці зміни спростили процедуру державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи. Відповідно до положень вказаного вище Закону № 2673-VIII суб’єктами державної реєстрації визначено Міністерство культури України та обласні державні адміністрації, які здійснюють реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та державну реєстрацію релігійної організації, як юридичної особи відповідно до Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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