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Міністр Лісовий закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів

Міністр Лісовий закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до громадськості та закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку діти вивчають сьогодні в українських школах.

Очільник міністерства попросив батьків, чиї діти навчаються за кордоном, поділитися досвідом під його дописом.

За його словами, є різні аргументи "за" та "проти" скорочення кількості предметів.

"Два роки COVID та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове", Це і про велику кількість предметів, і про віддалене навчання, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", – зазначив Лісовий.

Як наголосив міністр освіти та науки, у 7-9 класі школярі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно вивчити без стресу та онлайн-навчання. Подекуди учні не мають гаджетів, а педагоги адаптованих навчальних програм.

Це, за словами Лісового, на межі можливостей. Тому в кінцевому результаті, діти все одно зосереджуються на пріоритетних для них предметах.

"Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук", – додав міністр.

За його словами нині важливо оптимізувати навчальні програми, щоб зрозуміти, яке навантаження отримують діти на уроках і на самостійне опрацювання вдома, та в якій формі відбувається навчання.

Лісовий наголошує, що з 2027 року, згідно з Законом "Про освіту" 2017, у старшій профільній школі діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.Щомає змінитися підхід з великої кількості навчальних предметів на конкретний профіль, який зацікавить учнів.

"Тому прошу вас поділитися своєю думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном", – закликав Лісовий.

Користувачі соцмереж активно долучилися до обговорення мультипредметності в українських школах та поділилися досвідом.

"Навчаючись у п'ятому класі в Німеччині мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити домашні завдань. В Україні він після школи ледве встигає, щоб відвідати тренування, а потім сидить до опівночі, виконуючи домашні завдання", – зазначав користувач Тарас Чопілка.

Як пише учасниця дискусії Світлана Січкар, в неї є досвід роботи у британській середній школі. Там кількість предметів значно менша. Немає, до прикладу, зарубіжної літератури, правознавства та основ здоров’я.

"Хімія, біологія об’єднані в один предмет. Тобто приблизно протягом одного семестру вчать фізику, пізніше хімію", – пише жінка.

До дискусії долучилися і вчителі. Зокрема, Яна Ошийко наголосила на тому, що роботу в українських школах потрібно оптимізувати таким чином, щоб кожен педагог займався викладанням свого предмета.

Ще один учасник обговорення – Володимир Співаковський зазначив, що діти втомлюються не від кількості предметів, а від того, що знання у підручниках та на уроках викладаються нецікаво та застаріло.

"Частину економії "часу" слід знайти не у скороченні предметів, а в їх об'єднанні за прикладом STEAM і інтегрованих Кейс-уроків . Тому що тепер можна засвоювати більше знань за короткий час. Інакше навіщо цифровізація", – наголосив користувач соцмереж.

Джерело: life.pravda.com.ua

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