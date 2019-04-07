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Моя задача укріплення обороноздатності нашої держави – Президент про успішні випробування нових крилатих ракет

Моя задача укріплення обороноздатності нашої держави – Президент про успішні випробування нових крилатих ракет

Президент України Петро Порошенко наголошує, що українська армія надалі отримуватиме нове сучасне озброєння та техніку, яка дозволить укріпити обороноздатність держави. «Посада Президента і Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України передбачає щоденні, щогодинні, і щохвилинні зусилля із укріплення обороноздатності нашої держави», - зауважив Петро Порошенко на зустрічі з військовослужбовцями Військово-Морських Сил України та членами родин полонених.

«Щойно на полігоні, тут в Одеській області, відбулися успішні випробування нової крилатої ракети, яка здатна вести вогонь по морським цілям. Сьогодні випробувався саме цей варіант спеціалізації. Має збільшений радіус дії, збільшену бойову частину. І мені приємно вам повідомити, що випробування нової української крилатої ракети відбулися успішно. Ракета, подолавши відстань понад 250 км, успішно вразила ціль в акваторії Чорного моря», - розповів Глава держави.

«Наголошую, що це – українські ракети, які створені українськими конструкторами і вироблені на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Наголошую, що за моїм завданням вже в грудні місяці вони будуть прийняті на озброєння і розташовані на кораблях Військово-Морських Сил України, і в підрозділах берегової оборони», - зазначив Президент.

За його словами, за випробуваннями спостерігали представники дружніх до нас країн, воєнні аташе, дипломатичні представники. Водночас він зауважив, що і країна-агресор «дуже уважно слідкувала за випробуваннями, намагалася застосувати засоби радіоелектронної боротьби».

«І незважаючи на всю протидію, випробування пройшли дуже успішно», - підкреслив Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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