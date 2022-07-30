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Молдова куплятиме газ у Румунії в обхід росії

Молдова куплятиме газ у Румунії в обхід росії

Молдова розпочне закупівлі природного газу у Румунії, аби зменшити свою енергетичну залежність від росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час візиту до Румунії оголосила президентка Молдова Мая Санду, пише Сіньхуа.

“Ситуація вимагає від нас діяти максимально нагально та шукати альтернативні шляхи для підтримки стабільності нашої країни та плавного проходження крізь зиму”, - сказала Санду.

За її словами, поставки природного газу із території Румунії мають розпочатися “якомога швидше”. “Молдові необхідні рішення для енергетичної безпеки зараз! Ми хочемо закуповувати газ із Румунії, й важливо, аби це трапилося якомога швидше”, - зауважила президентка.

Вона додала, що Молдова також намагається зменшити витрати енергії та намагається замінити природний газ нафтою, дровами чи вугіллям взимку.

Нагадаємо: наприкінці минулого року було завершено спорудження газогону між Румунією та Молдовою - країною, повністю залежною від російських енергоресурсів. Ця труба сполучає газові мережі двох країн та дає Молдові доступ до європейського ринку енергії. Утім, з часу запуску газопровід не використовувався на повну потужність.

Джерело: ukrinform.ua

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Темы: газ, Молдова

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