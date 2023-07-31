Москва потратит 8,3 млрд рублей на аналог Олимпиады

Министерство спорта России готовит проект указа президента, в котором оглашается стоимость проведения «Всемирных игр дружбы» – мероприятия, которое планируется провести параллельно летней Олимпиаде. Согласно информации, полученной Baza в проекте указа президента, общая сумма расходов на подготовку и проведение мероприятия составит 8,3 млрд рублей.

Из региональных и федеральных бюджетов планируется выделить 3,3 млрд рублей, а остальные средства будут покрываться из других источников. Согласно представителям Минспорта, данная схема финансирования уже отработана и успешно применяется для подобных крупных спортивных мероприятий.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В них войдут 27 видов спорта. Главной площадкой для соревнований «Всемирных игр дружбы» станет Москва. Помимо столицы в Екатеринбурге будут организованы турниры по водным видам спорта, легкой атлетике и дзюдо. Планируется также провести масштабную культурную программу в обоих городах.

Как утверждают организаторы, целью «Всемирных игр дружбы» является не только популяризация спорта, но и предоставление возможности российским спортсменам продолжить свою карьеру. На фоне российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам участвовать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Париже и на Играх 2026 года в Милане, проведение международных соревнований на родной земле становится для них особенно актуальным.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации, заявил на ПМЭФ в июне о планах проведения не только «Всемирных игр дружбы», но и других международных соревнований на территории страны, включая открытые игры БРИКС. Министр выразил надежду, что Россия в ближайшее время снова сможет участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом.

Джерело: nigroll.com

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