Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:21
Просмотров: 87

Моторесурс російських літаків вичерпується

Моторесурс російських літаків вичерпується

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов повідомив під час телемарафону «Єдині новини».

— Стратегічні бомбардувальники-ракетоносці проходять досить велику відстань для того, аби здійснити пуск ракет. А це збільшення моторесурсу повітряного судна, — сказав Кирило Буданов. — Зараз же російські бомбардувальники не підходять до звичних районів атаки: вони злітають, роблять в небі круг-два та здійснюють пуски ракет практично над аеродромом, аби зменшити моторесурс літаків.

За його словами, наразі у росії близько 70 літаків-бомбардувальників: Ту-160 та Ту-95. Ту-22М у них близько 70-80 одиниць. Близько 40% з них — несправні. З парком стратегічної авіації ситуація приблизно така ж сама. Насправді у росії будівництво стратегічних бомбардувальників відсутнє, тому вони намагаються зменшити моторесурс цих літаків.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Здесь должна такая х*йня стоять: и фотоловушки, и пво, и вся х*йня у нас должна быть. А у нас — них*я! Кроме лопаты ничего нет!" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:47    59
10 хороших новин 1 січня
Сегодня 07:33    81
Оперативна інформація станом на 06.00 02.01.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    75
Главный российский итог 2022 года - западные санкции
Сегодня 07:12    80
Нам кортіло біполярного світу. Але отримали біполярний розлад
Сегодня 07:03    89
Очільник ГУР Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році
Сегодня 06:45    116
Количество воздушных тревог в Украине за 2022 год
Сегодня 06:37    97
10 хороших новин 2022 року
Сегодня 06:27    117
Россия, метастаза, вредящая всем кто её окружает… Пора вырезать?
Сегодня 06:18    142
ISW, 31 декабря
01.01.2023 09:51    242
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 