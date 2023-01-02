Моторесурс російських літаків вичерпується

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов повідомив під час телемарафону «Єдині новини».

— Стратегічні бомбардувальники-ракетоносці проходять досить велику відстань для того, аби здійснити пуск ракет. А це збільшення моторесурсу повітряного судна, — сказав Кирило Буданов. — Зараз же російські бомбардувальники не підходять до звичних районів атаки: вони злітають, роблять в небі круг-два та здійснюють пуски ракет практично над аеродромом, аби зменшити моторесурс літаків.

За його словами, наразі у росії близько 70 літаків-бомбардувальників: Ту-160 та Ту-95. Ту-22М у них близько 70-80 одиниць. Близько 40% з них — несправні. З парком стратегічної авіації ситуація приблизно така ж сама. Насправді у росії будівництво стратегічних бомбардувальників відсутнє, тому вони намагаються зменшити моторесурс цих літаків.

Джерело: gur.gov.ua

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