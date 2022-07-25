На фоне войны меняются и российско-израильские отношения

Если раньше Москва не реагировала на удары по сирийской территории, поскольку такие действия входили в пакет негласных договоренностей Путина-Нетаньяху, то теперь подобные действия Израиля вызывают у нее болезненную реакцию.

Нынешнего премьера Яира Лапида в Москве считают слишком «проукраинским». О чем посол рф в Израиле Викторов несколько раз в говорил в беседах с лидерами израильского общественного мнения за закрытыми дверями. Москва требует от Израиля более «сбалансированной позиции», а Викторов не так давно вообще покинул заседание Кнессета после того, как депутаты стали осуждать Россию за агрессию в Украине.

К тому же, на россиян давят иранцы, вполне справедливо ставя перед ними вопрос: «Уж если вы намерены подписать с нами долгосрочный договор о стратегическом партнерстве, то не пора ли вам пересмотреть свои отношения с Израилем?» А у Дамаска после признания им «ДНР» и «ЛНР» появился еще один повод упрекнуть Москву – дескать, мы вам навстречу пошли, а вы все израильтянам подыгрываете.

Оказавшись между таким «молотом» – постепенным скатыванием Израиля на проукраинские позиции и «наковальней» – требованием ближайших союзников на Ближнем Востоке, Тегерана и Дамаска, сократить взаимодействие с Израилем, Москва решила закрутить интригу с деятельностью на российской территории еврейского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации евреев в Израиль. 28 июля Басманный суд Москвы рассмотрит обращение министерства юстиции РФ о ликвидации этой организации за "многочисленные нарушения ею российского законодательства".

Если такое произойдет, то это будет первый за последние 30 лет случай в России, когда работа еврейской организации окажется под запретом. Вопрос настолько серьезный, что на днях он был вынесен на повестку военно-политического кабинета Израиля.

«Многочисленные нарушения российского законодательства» - лишь повод. В работе любой автономной некоммерческой организации их, при желании, можно накопать более чем достаточно. Поэтому совершенно очевидно, что Москва предложила Тель-Авиву торг: «Мы не трогаем «Сохнут» – вы меняете свою политику в отношении Украины». И только так, поскольку пожелания Тегерана, а уж тем более – Дамаска российскую сторону в данном вопросе не слишком беспокоят.

Москва отчего-то остается в совершенно иррациональной уверенности, что ее политику союзники переживут. Но вот с Израилем так не выйдет. В военном отношении Израиль слабо уязвим к угрозам, исходящим с территории Сирии. Ни ПВО Дамаска, ни российские комплексы для него большой опасности не представляют – израильские ВВС в случае эскалации конфликта вполне способны их выбомбить в ноль. Затеяв интригу с «Сохнутом», Россия вступила на скользкий путь, так что для присутствия Москвы на Ближнем Востоке наступают непростые времена.

Для Украины такая ситуации, безусловно, плюс - Россия своими руками делает всё, чтобы испортить отношения с кем только можно. Сейчас у Лаврова "Большое африканское турне" (так его называют росСМИ), в ходе которого он посетит Египет, Конго, Уганду и Эфиопию - другие африканские страны не изъявили желания его видеть. Скоро визиты в КНДР и Монголию в Москве будут называть "Большим азиатским турне". Докатились...

©️Via J.Bustani

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15853

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