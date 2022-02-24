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На Харьковщине определены места для размещения беженцев из ОРДЛО
Беженцев будут первоначально размещать в «зонах накопления и регистрации».
Такие зоны обустроят в Чугуевском районе. Об этом сообщается в протоколе №2 заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, которое прошло 22 февраля.
Временный район размещения беженцев — «Харьковская область, Чугуевский район, Слобожанская поселковая территориальная громада, село Дачное, ул. Курортная, 1 (санаторий «Елочка»)».
Комиссия обязала соответствующие службы обеспечить подвоз, медицинский осмотр беженцев и отопление в местах их временного размещения.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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