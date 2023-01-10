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На московії «маразм крєпчал»

На московії «маразм крєпчал»

російський уряд підтримав законопроєкт, який пропонує заборонити розповсюдження карт без окупованих територій України.

За поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено адміністративне покарання – до мільйона рублів.

Цікаво, що на росії все ще не визначились з тим, де насправді проходять кордони країни. Тож краще взагалі не публікувати ніякі карти. А путін нещодавно взагалі офіційно визнав, що територія, що знаходиться вздовж лінії зіткнення є частиною України. В офіційному указі про «режим припинення вогню». Оцими самими руками по лікоть в крові підписав той папірець.

Хай себе оштрафує, покедька шматок...

На московії «маразм крєпчал»

Джерело: https://t.me/c/1636605494/589

Новости портала «Весь Харьков»

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