Європа. Вибори до Європарламенту

До Європарламенту, за попередніми підсумками виборів, проходить більше ультраправих і консерваторів.

У Німеччині партія канцлера Олафа Шольца посіла третє місце після проросійської «Альтернативи для Німеччини». На першому місці опозиційний Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз.

У Франції президент Макрон розпустив парламент. Усе через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів, через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів. Вибори призначені на 30 червня та 7 липня.

В Австрії ймовірним переможцем стане проросійська Партія свободи.

У Словаччині на виборах перше місце посіла словацька опозиційна партія «Прогресивна Словаччина», а партія прем’єра Роберта Фіцо на другому місці.

У Греції першість втримав рух «Нова Демократія» премʼєра Кіріакоса Міцотакіса.

В Іспанії перемагає опозиційна Народна партія.

Проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою групою в Європарламенті, лідирує. У новому парламенті вона може отримати 180 зі 720 місць.

В Польше, согласно результатам экзит-поллов, победителем выборов в Европарламент стала Гражданская коалиция Дональда Туска с результатом 38,2%, что соответствует 21 мандату.

На втором месте партия «Право и справедливость» — 33,9% избирателей, что дало ей 19 мест.

Третье место занимает «Конфедерация», которую поддержали 11,9% избирателей, принявших участие в выборах, у нее 6 мест.

Четвертое место занял «Третий путь» его поддержали 8,2%, что означает 4 места.

Пятое место заняли Левые с поддержкой 6,6%, что дает им 3 места.

В Венгрии партия Орбана победила, но получила на 9% меньше, чем пять лет назад - 44% вместо 53%.

А триумфатором можно считать партию восходящей звезды венгерской политики Петера Мадяра - 32%.

Это бывший член партии Орбана, который сейчас его мочит за коррупцию и собирает массовые митинги.

Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что уйдет в отставку с поста премьер-министра.

«Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра», — сказал он своим сторонникам на митинге.

Его партия набрала 5,7%, как показали экзит-поллы, что на 2,8% меньше, чем в 2019 году.

«Сигнал избирателей ясен», — добавил он.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14789

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