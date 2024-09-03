На выборах в Тюрингии и Саксонии сенсации не произошло

Они предсказуемо закончились триумфом для ультраправых из «Альтернативы для Германии» и левых популистов из «Союза Сары Вагенкнехт». Что будет дальше?

1. После каждого поражения правящей коалиции начинается дискуссия о развале правительства и новых выборах. Идет она сейчас, но принципиальных решений не будет: для правящих партий новые выборы стали бы своего рода харакири, а харакири в Германии не практикуют.

2. кремлевская мечта об альянсе пророссийских ультраправых и левых популистов не сбудется, ибо Вагенкнехт не станет закапывать себя в «коричневой могиле» ультраправых. Шансы этих партий поучаствовать в будущем федеральном правительстве на данный момент равны нулю

3. «АдГ» не придет к власти в Тюрингии и Саксонии, останется в фундаментальной оппозиции и будет и дальше усиливать свои позиции в восточной части страны. В Тюрингии и Саксонии будут сформированы правительства с участием «Союза Сары Вагенкнехт», которые будут озвучивать идеи «мира с россией» (подобные идеи широко распространены не только среди сторонников Вагенкнехт, но и вообще на востоке Германии). Принципиально же внешнеполитический курс не изменится: его определяют в Берлине, а не в Дрездене и Эрфурте.

4. Опыт участия левых популистов в управлении европейскими странами говорит не в пользу «Союза Вагенкнехт»: придя к власти, они обычно демонстрируют свою некомпетентность, а затем проваливаются на выборах. Такая судьба может постигнуть и немецких левых популистов.

(Alexander Friedman)

Джерело: facebook.com/annopolsky

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