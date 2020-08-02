Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифы

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг утвердила снижение "зеленого" тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа.

"1 августа состоялось заседание Комиссии...на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" (с 1 августа 2020)", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и приобретенного в силу закона .. во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", - отмечала на заседание и.о. главы нацрегулятора Оксана Кривенко.

Источник: elektrovesti.net

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