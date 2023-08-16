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Наглядова рада "Центренерго" змінила гендиректора підприємства — замість Віктора Спички призначений Андрій Чуркін.
Від нового керівника чекають прискорення підготовки до опалювального сезону та вирішення проблем із боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами.
**Тим часом ситуація в державній "Центренерго" майже катастрофічна, пише Ігор Маскалевич у статті "Підготовка до зими: мішки з піском і мазут замість "шелтерів" і газу з вугіллям".
За очікуваннями Кабміну, взимку "вугільних" блоків там має працювати шість. При цьому за липень на пошкоджених ворожими обстрілами Трипільській та Зміївській ТЕС не накопичили жодного кілограма.
Джерело: https://t.me/znua_live/107562