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Наглядова рада "Центренерго" змінила гендиректора підприємства — замість Віктора Спички призначений Андрій Чуркін.

Наглядова рада Центренерго змінила гендиректора підприємства — замість Віктора Спички призначений Андрій Чуркін.

Від нового керівника чекають прискорення підготовки до опалювального сезону та вирішення проблем із боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами.

**Тим часом ситуація в державній "Центренерго" майже катастрофічна, пише Ігор Маскалевич у статті "Підготовка до зими: мішки з піском і мазут замість "шелтерів" і газу з вугіллям".

За очікуваннями Кабміну, взимку "вугільних" блоків там має працювати шість. При цьому за липень на пошкоджених ворожими обстрілами Трипільській та Зміївській ТЕС не накопичили жодного кілограма.

Джерело: https://t.me/znua_live/107562

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