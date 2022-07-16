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НАК «Нафтогаз України» может понадобиться от 8 до 12 миллиардов долларов для закупки природного газа

НАК «Нафтогаз України» может понадобиться от 8 до 12 миллиардов долларов для закупки природного газа

НАК «Нафтогаз Украины » может понадобиться от 8 до 12 миллиардов долларов для закупки природного газа для прохождения отопительного сезона. Об этом, в разговоре с Bloomberg рассказал глава НАК Юрий Витренко. Цель – накопить в хранилищах не менее 19 млрд кубометров. Сейчас в ПХГ – 11,3 млрд. куб. «Мы говорили с потенциальными кредиторами, в том числе с правительством США, но пока нет обязательств по предоставлению нам полной суммы », — сказал Витренко, дав понять, что на сегодня источником финансирования закупки газа остается госбюджет.

Еще один источник – средства от продажи имущества НАК. Впрочем, о каких именно объектах идет речь, Юрий Витренко, сославшись на безопасность, не рассказал. «Пока могу сказать, что россияне не наносят целенаправленные удары по газотранспортной системе », — сказал он, заявив, что рф боится повредить инфраструктуру, благодаря которой обеспечивается транзит газа из рф в ЕС. При этом он прогнозирует, что по итогам года падение потребление газа внутри страны упадет на 30%.

Джерело: https://t.me/blacklampa/6625

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