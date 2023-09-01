Насчёт отставки Бена Уоллеса

Здесь, конечно, в первую очередь жаль чисто по-человечески.

Все эти полтора года Уоллес был одним из главных столпов, олицетворявших непоколебимую поддержку Украины. Когда ушёл Джонсон, именно Уоллес был тем фундаментом, на котором держалась уверенность, что позиция Великобритании не ослабнет и останется лидирующей в вопросах помощи Украине, кто бы ни был премьер-министром.

Британия стала первой страной, передавшей Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow в мае, за ней последовала Франция, и это произошло при Уоллесе.

Уоллес пробыл на посту министра обороны 4 года - дольше, чем все его предшественники, начиная с 2005 года (Джефф Хун, 5,5 лет). И стал первым министром обороны в новейшей истории Великобритании, который оставался на посту при трёх разных премьерах (Джонсон, Трасс, Сунак).

Так что это однозначно Фигура с большой буквы.

С другой стороны, отставка Уоллеса не стала громом среди ясного неба, как это было в случае с Джонсоном год назад. Уоллес объявлял (https://hromadske.ua/ru/posts/ben-uolles-obuyavil-chto-pokinet-post-ministra-oborony-velikobritanii) об этом заранее. К этому шагу готовились.

Новый министр обороны - Грант Шэппс - присутствовал на праздновании Дня независимости в Киеве 24 августа. В своём первом твите (https://twitter.com/grantshapps/status/1697168832274559091) на новом посту он обозначил, что Британия продолжит поддержку Украины в её борьбе с путинским варварским вторжением. По-другому и быть не могло. Это Британия.

Вместе с Уоллесом, по слухам, готовится отставка и министра обороны Украины Резникова, которого, возможно, переведут на должность посла в Великобритании. Резников - очень серьёзная фигура для такой должности, так что, вероятно, это будет некоторая перезагрузка отношений со знаком плюс.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13010

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