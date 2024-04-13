Британия может отправить Украине лазерное оружие DragonFire для сбития дронов, — The Telegraph

(https://www.telegraph.co.uk/news/2024/04/12/laser-shoot-down-drones-fitted-royal-navy-within-five-years/)

Щоб не було зайвих надій на диво-зброю.

Міністр оборони Великої Британії в статті The Independent припустив, що лазерна зброя проти дронів може бути відправлена до України теоретично під час випробувань. Але найбільш реалістичний сценарій, якщо вона зʼявиться в Україні не раніше, аніж в 2027 році.

DragonFire работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, объединенных с зеркалами для усиления мощности. Создается идеальный лазерный луч, который невидим и бесшумен.

Оружие способно уничтожать дроны и минометы за считанные секунды, превращая поверхность металла в плазму с температурой 3000°C.

Главной особенностью оружия является низкая стоимость — 10 фунтов за выстрел.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/128283

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