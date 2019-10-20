НАТО и США готовятся к войне с Россией в Европе

Пока весь мир наблюдал за тем, что происходит в Сирии, американские солдаты первой кавалерийской дивизии армии США приземляются в центре Европы, пишет западная пресса.

В рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») они будут участвовать в крупных учениях по быстрой переброске войск в Восточную Европу на случай войны с «геополитическим противником Россией».

Особенностью манёвров в этом году стало то, что американские войска впервые в современной истории высадятся в нидерландском городе Флиссинген, находящемся в 2 тыс. километрах от Москвы. В США это событие назвали историческим. При этом часть вооружения перевезли в местный порт уже 11 октября.

Выбор пал на этот город, потому что американцы хотели проверить географическую и бюрократическую ситуацию в регионе. Они хотят показать, что у них есть самые разные пути переброски войск в Европу.

В операции будут задействованы 3500 солдат, 85 танков и 120 боевых машин. Цель также заключается в том, чтобы продемонстрировать, как быстро и эффективно могут действовать войска НАТО. «Они как бы говорят русским: даже не думайте нападать на наших европейских союзников. Мы готовы ко всему», — поясняет автор статьи.

Участившиеся операции американских войск на территории Европы показывают, как серьёзно в Белом доме относятся к российской угрозе. При этом у вооружённых сил возникают самые разные проблемы.

Законы и правила, а также инфраструктурные проблемы замедляют процесс. Не хватает всего: низкорамных трал, железных и асфальтированных дорог, а также мостов, способных выдержать большой груз.

Европейцы пытаются преодолеть препятствия. Североатлантический альянс организовал в немецком городе Ульме командный центр для быстрой переброски войск и техники. Какие плоды дадут эти усилия, покажут беспрецедентные по своим масштабам учения армии США в Европе в следующем году. В них примут участие 37 тыс. солдат из 18 стран.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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