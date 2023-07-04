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НАТО під'їде до росії на потязі

НАТО підїде до росії на потязі

Фінляндія інвестує €37 млн в електрифікацію залізниці, яка дозволить НАТО отримати доступ до кордону з росією — Reuters.

"Оскільки Альянс змінює свою стратегію у відповідь на російське вторгнення в Україну, доступ до територій та інфраструктури нових членів відкриває для союзників шляхи для стримування Москви", — пише агентство.

Модернізація залізниці у Торніо має закінчитися у 2024 році, що дозволить перекидати військових і техніку з-за Атлантики до фінського Кеміярві, що за годину їзди від російського кордону та за сім годин — від російських баз на Кольському півострові.

Крім цього, Фінляндія збільшує свій військовий потенціал, закуповуючи винищувачі, підводні човни та артилерійські полігони.

Швеція також незабаром вступить до НАТО та планує придбати нове покоління підводних човнів для розміщення у Балтійському морі, які допоможуть захистити інфраструктуру морського дна.

"За допомогою п'яти підводних човнів ми зможемо закрити Балтійське море", — сказав журналістам командувач Першої підводної флотилії Швеції Фердерік Лінден.

За словами заступника директора Фінського інституту міжнародних відносин Саму Пауккунена, росія активно розвиває свій військовий і гібридний потенціал в Арктиці, спрямований проти Заходу.

Тож регіон від Балтійського моря на півдні до крайньої півночі може стати майже інтегрованою операційною зоною НАТО.

Джерело: https://t.me/znua_live/100906

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