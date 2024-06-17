Науково-дослідний центр Мін’юсту отримав обладнання для захисту від кібератак

Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції отримав обладнання для захисту від кібератак.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«14 червня директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Михайло Можаєв в рамках меморандуму про співпрацю із «Інститутом дослідження кібервійни» отримав обладнання для захисту від кібератак», - ідеться в повідомленні.

Як зазначив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, за даними Держспецзв’язку, у 2023 році кількість кібератак на урядові організації, порівняно із 2022 роком, зросла на 16% - до 2543 інцидентів.

«Тому питання захисту мереж та обладнання від зовнішнього втручання є одним з наших пріоритетів. Щиро вдячні нашим партнерам за надану допомогу», - сказав Гайченко.

Він повідомив, що команда міністерства працює, над реалізацією проєкту побудови захищеного шифрованого каналу зв’язку.

Зазначається, що завдяки співпраці Міністерства юстиції із міжнародними донорськими організаціями за час повномасштабної війни вже вдалося отримати обладнання для науково-дослідних установ судових експертиз на понад 82 000 000 грн.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Київське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса» отримало ДНК-лабораторію вартістю 785 тис. доларів.

Джерело: ukrinform.ua

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