Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 83

Науково-дослідний центр Мін’юсту отримав обладнання для захисту від кібератак

Науково-дослідний центр Мін’юсту отримав обладнання для захисту від кібератак

Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції отримав обладнання для захисту від кібератак.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«14 червня директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Михайло Можаєв в рамках меморандуму про співпрацю із «Інститутом дослідження кібервійни» отримав обладнання для захисту від кібератак», - ідеться в повідомленні.

Як зазначив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, за даними Держспецзв’язку, у 2023 році кількість кібератак на урядові організації, порівняно із 2022 роком, зросла на 16% - до 2543 інцидентів.

«Тому питання захисту мереж та обладнання від зовнішнього втручання є одним з наших пріоритетів. Щиро вдячні нашим партнерам за надану допомогу», - сказав Гайченко.

Він повідомив, що команда міністерства працює, над реалізацією проєкту побудови захищеного шифрованого каналу зв’язку.

Зазначається, що завдяки співпраці Міністерства юстиції із міжнародними донорськими організаціями за час повномасштабної війни вже вдалося отримати обладнання для науково-дослідних установ судових експертиз на понад 82 000 000 грн.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Київське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса» отримало ДНК-лабораторію вартістю 785 тис. доларів.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мексика відновить роботу посольства в Україні
Сегодня 09:16    56
Як санкції впливають на економіку рф
Сегодня 08:52    90
Харківщина, 17 червня
Сегодня 08:25    75
Байден не боїться балістичних ракет з рф
Сегодня 08:19    113
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 червня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:14    77
В «днр» опечалились о российской группе спецназа
Сегодня 08:10    111
ЗМІ зʼясували, чи здатна сучасна російська ППО протистояти старим західним ракетам
Сегодня 08:00    105
НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність – Столтенберг
Сегодня 07:47    93
Президент Тайваню закликав військових бути готовими захищати острів від Китаю
Сегодня 07:42    126
За тиждень Нацбанк продав майже 900 мільйонів доларів на міжбанку
Сегодня 07:32    103
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 