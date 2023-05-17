Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 58

Неможливо досягти стабільного перемир'я між Україною і Росією без українського членства в НАТО

Неможливо досягти стабільного перемиря між Україною і Росією без українського членства в НАТО

Фукуяма порадив НАТО терміново готуватися до завершення війни Росії проти України. Інакше кремль отримає час на переозброєння.

Політичний філософ і письменник Френсіс  Фукуяма і статті для American Purpose вперше сформулював сценарій гарантій безпеки для України: Альянсу слід негайно братися за його реалізацію.

▶️ Трішки історії: Фукуяма ще далекого 1992 року передбачив політичну мутацію демократа-алкоголіка Єльцина у неврівноваженого самодура  Путіна. Він тоді написав книгу з апокаліптичною назвою "Кінець історії й остання людина". Книга про лібералізм, але нинішня європейська криза там прописана відмінно.  

● Він натякнув, як ситий Захід втратить опірність перед російською [енергетичною] експансією.  Сучасна ліберальна демократія заколисує країни, змушує концентруватися на споживанні й стає фіналом еволюції людського суспільства.

● У ліберальних демократій замість бійцівських мʼязів - долари, вони воліють домовлятися, а не воювати. І в цьому їх ключова слабкість перед тоталітарними державами. У недемократичних країн агресія, страх та конфлікти часто є головним експортним товаром, і саме тоталітарні економіки стають джерелом нових воєн. 

▶️ Фукуяма дає підказку:  врегулювання майбутнього досягається  лише  сильними гарантіями безпеки для України. Неможливо досягти стабільного перемир'я між Україною і Росією без українського членства в НАТО. Мінімальний поріг для вступу в Альянс - звільнення двох південних областей України - Херсонської та Запорізької, що межують з узбережжям Чорного моря. 

Цей регіон має вирішальне значення для переговорної позиції України з трьох причин. 

● По-перше, важко уявити, як Україна зможе залишатися економічно життєздатною без відновлення доступу до своїх портів на Азовському морі. 

● По-друге, у цих регіонах все залишається багато проукраїнськи налаштованих людей. 

● По-третє, якщо Україна звільнить решту Херсонської області, це відріже Кримський півострів від постачання. 

▶️ Фукуяма відкидає будь-яку офіційну мирну угоду, за якою Росія погодиться на членство України в НАТО, а Україна поступиться законним суверенітетом над Донбасом чи Кримом. 

● Будь-яке короткочасне припинення вогню дасть змогу Росії переозброїтися і відновитися. Вступ до НАТО - єдиний сценарій, який може покласти край війні в найближчий рік. Він повністю залежить від успіху вельми очікуваного українського контрнаступу. Якщо наприкінці літа лінія фронту буде близька до тієї, де вона перебуває зараз, підтримка України з боку Заходу почне слабшати все швидше, і ймовірність міцного перемир'я зменшиться. 

● Нам необхідно почати конкретно думати про умови, за яких НАТО прийме Україну, і активно готуватися до такого результату. Ці роздуми необхідно почати вже зараз, оскільки Захід все ще дуже далекий від консенсусу з цього питання», - пише Фукуяма. 

Текст Фукуями дає нам підстави для двох хороших висновків: ̶с̶и̶т̶и̶й̶ ліберальний Захід уже починає розуміти, що членство України в Альянсі - це не тільки й не стільки допомога нам, скільки окреслювання нових контурів безпеки на континенті. По-друге, світ уже готується до обговорення цих контурів...

Джерело: https://t.me/orestokratiia/769

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, контроль за ними відсутній, - Бутусов
Сегодня 09:10    31
ISW, 16 мая
Сегодня 08:53    51
Харківщина. 17 травня
Сегодня 08:45    57
556 міжнародних компаній продовжують свій бізнес на крові в росії
Сегодня 08:36    67
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:35    61
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий отказаться от гуманного способа отлова бездомных животных
Сегодня 08:26    77
Главное в россии, когда объявят «желтый» уровень опасности не выходить на улицу синим
Сегодня 08:15    85
YouTube начал блокировать ролики о ЧВК «Вагнер»
Сегодня 08:04    89
200 тисяч! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    110
П'яту дружину Шредера звільнили з роботи після того, як вона 9 травня разом із чоловіком ходила до русні в посольство
Сегодня 07:55    107
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 