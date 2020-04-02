Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 66

Інфокарта: реактивна система залпового вогню БМ-21УМ "Берест"

Інфокарта: реактивна система залпового вогню БМ-21УМ Берест

Як стратегічний виробник озброєння та військової техніки для сил оборони та безпеки України, Укроборонпром прагне аби в арсеналі українського війська було більше сучасного, якісного, високотехнологічного та надійного озброєння, здатного захистити нашу державу та зберегти життя наших військових.

Інфокарта – це у зручний спосіб структурована інформація про перспективні продукти підприємств-учасників Укроборонпрому, які здатні захистити Україну на землі, на воді та в небі.

#UOPnaZemli: представляє – реактивна система залпового вогню БМ-21УМ "Берест"

Розробник та виробник: ДП "Шепетівський ремонтний завод".

Що це: проєкт "Берест" – це глибока модернізація бойової машини БМ-21 "Град". Під час проєктування "Береста" фахівці підприємства тісно співпрацювали з військовими артилерійськими підрозділами, екіпажами бойових машин реактивної артилерії та врахували їх поради та бойовий досвід у створенні нової машини.

Інфокарта: реактивна система залпового вогню БМ-21УМ Берест

Функціональні особливості: основним завданням проектувальників було створити сучасну РСЗВ, просту та зручну в експлуатації, яка має можливість виконувати бойові завдання як у складі підрозділу, так і самостійно.

Характеристики:

• Усі комплектуючі, за винятком бортового комп’ютера та засобів зв’язку, – українського виробництва, що виключає імпортозалежність та значно знижує вартість виробу.

• Шасі "Береста" КрАЗ-5401НЕ з колісною формулою 4х4 має комфортну і зручну для екіпажу чотирьохдверну кабіну з дворядним розташуванням сидінь.

• Технічне оснащення "Береста" дозволяє екіпажу автономно здійснювати підготовку до стрільби і вести вогонь, не покидаючи кабіну, а збільшений до 50 реактивних снарядів боєкомплект підвищує ефективність бойового ураження противника на 25%.

• Робочі місця екіпажу оснащено пультом управління пусковою установкою, навігаційною системою СН-4215 від ДП "Оризон-Навігація", яке також входить до складу ДК "Укроборонпром", цифровими засобами обміну інформацією та потужним бортовим комп’ютером.

• Приводи наведення пускової установки оснащені електронними блоками управління, а для стабілізації і горизонтування на бойовій позиції встановлено 2 гідравлічних домкрати.

Інфокарта: реактивна система залпового вогню БМ-21УМ Берест

Бойові можливості: сучасні цифрові технології, реалізовані на "Бересті", дозволяють реалізувати такі функції, як:

– топогеодезичну прив’язку бойової машини;

– автоматичне наведення пускової установки на ціль;

– ведення стрільби в різних режимах, контроль наявності боєприпасів;

– дистанційне управління стрільбою;

– автоматичне звертання виробу в похідне положення;

– розширені можливості з обміну інформацією, відображення карт з нанесеними цілями та їх координатами.

Статус: наразі "Берест" успішно пройшов заводські випробування. Підприємство готове приймати замовлення від Міністерства оборони України та іноземних партнерів.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Денис Шмигаль: Проєкт «Велике будівництво» триває навіть попри виклики сьогодення
Сегодня 08:27    47
"Бизнес вынужден либо увольнять людей, либо уходить в тень" — директор СУП о карантине
Сегодня 07:32    101
Українські євробонди і ВВП-варанти подорожчали на тлі голосувань у Раді
Сегодня 06:46    74
Максим Степанов: Ми посилимо карантинні заходи, щоб уберегти українців від коронавірусу
Сегодня 06:37    180
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:19    338
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    95
В Уряді прогнозують падіння ВВП України до 5%
01.04.2020 12:53    99
Забороняється припиняти електропостачання громадянам на час карантину, - Держенергонагляд
01.04.2020 12:41    130
Розроблено проект тимчасових рекомендацій для розгортання госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я
01.04.2020 12:05    117
Ряд стран сняли запрет на импорт курятины из Украины
01.04.2020 11:53    165
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 