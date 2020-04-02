Інфокарта: реактивна система залпового вогню БМ-21УМ "Берест"

Як стратегічний виробник озброєння та військової техніки для сил оборони та безпеки України, Укроборонпром прагне аби в арсеналі українського війська було більше сучасного, якісного, високотехнологічного та надійного озброєння, здатного захистити нашу державу та зберегти життя наших військових.

Інфокарта – це у зручний спосіб структурована інформація про перспективні продукти підприємств-учасників Укроборонпрому, які здатні захистити Україну на землі, на воді та в небі.

#UOPnaZemli: представляє – реактивна система залпового вогню БМ-21УМ "Берест"

Розробник та виробник: ДП "Шепетівський ремонтний завод".

Що це: проєкт "Берест" – це глибока модернізація бойової машини БМ-21 "Град". Під час проєктування "Береста" фахівці підприємства тісно співпрацювали з військовими артилерійськими підрозділами, екіпажами бойових машин реактивної артилерії та врахували їх поради та бойовий досвід у створенні нової машини.

Функціональні особливості: основним завданням проектувальників було створити сучасну РСЗВ, просту та зручну в експлуатації, яка має можливість виконувати бойові завдання як у складі підрозділу, так і самостійно.

Характеристики:

• Усі комплектуючі, за винятком бортового комп’ютера та засобів зв’язку, – українського виробництва, що виключає імпортозалежність та значно знижує вартість виробу.

• Шасі "Береста" КрАЗ-5401НЕ з колісною формулою 4х4 має комфортну і зручну для екіпажу чотирьохдверну кабіну з дворядним розташуванням сидінь.

• Технічне оснащення "Береста" дозволяє екіпажу автономно здійснювати підготовку до стрільби і вести вогонь, не покидаючи кабіну, а збільшений до 50 реактивних снарядів боєкомплект підвищує ефективність бойового ураження противника на 25%.

• Робочі місця екіпажу оснащено пультом управління пусковою установкою, навігаційною системою СН-4215 від ДП "Оризон-Навігація", яке також входить до складу ДК "Укроборонпром", цифровими засобами обміну інформацією та потужним бортовим комп’ютером.

• Приводи наведення пускової установки оснащені електронними блоками управління, а для стабілізації і горизонтування на бойовій позиції встановлено 2 гідравлічних домкрати.

Бойові можливості: сучасні цифрові технології, реалізовані на "Бересті", дозволяють реалізувати такі функції, як:

– топогеодезичну прив’язку бойової машини;

– автоматичне наведення пускової установки на ціль;

– ведення стрільби в різних режимах, контроль наявності боєприпасів;

– дистанційне управління стрільбою;

– автоматичне звертання виробу в похідне положення;

– розширені можливості з обміну інформацією, відображення карт з нанесеними цілями та їх координатами.

Статус: наразі "Берест" успішно пройшов заводські випробування. Підприємство готове приймати замовлення від Міністерства оборони України та іноземних партнерів.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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