Никаких современных ракет-носителей у россии нет

Первый пуск новой космической ракеты-носителя "Союз-5" опять перенесён

Его планировали провести сначала в 2023, потом в 2024 и 2025 годах, теперь - в 2026.

Это ещё раз доказывает, что никаких современных ракет-носителей, в том числе для ядерного оружия, у россии нет, и сделать их россия не в состоянии.

Сейчас никто этого не помнит, но проект "Союз-5" появился не просто так. Он появился в 2015 году как замена провалившемуся проекту "сверхсовременных ракет-носителей "Русь-М".

"Русь-М" разрабатывали почти 10 лет, вкачали миллиарды, разворовали миллиарды, сделать ничего не смогли, проект закрыли.

Но у путина же не бывает поражений. У него только победы. Поэтому сразу придумали проект "Союз-5".

Его тоже разрабатывают уже почти 10 лет.

Тоже вкачали миллиарды.

Рогозин с помпой представлял новое имя этой ракеты - "Иртыш".

Постоянно назывались даты испытаний и первых запусков.

Телепропаганда шумно радовалась.

Всё было. Только ракеты не было.

Не было, и по-прежнему нет.

Уже почти 20 лет путинская "сверхдержава" пытается построить новую ракету-носитель (сначала "Русь-М", потом "Союз-5") - и не может.

"Ангару" разрабатывают уже 30 лет. 30 лет. И там всё ещё стадия испытаний. Американскую Falcon9 начали создавать на 10 лет позже, чем "Ангару", но она уже много лет летает вовсю, больше 230 запусков.

С "Сарматом" путин и придурки из НОДа носятся уже больше 10 лет, а ракета всё ещё взрывается на испытаниях прямо в шахте.

Старые советские космические наработки - как и старые советские ядерные боеголовки - есть, а своего у путинской "сверхдержавы" нет ничего.

Почему?

Да потому, что не бывает так, чтобы человек защитил докторскую, не научившись прежде читать и писать.

Если страна не в состоянии построить самолёт на замену "кукурузнику", она тем более не в состоянии создавать современные носители для ядерных зарядов или космических спутников.

@prof_preobr

Джерело: facebook.com/annopolsky

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