Німеччина до кінця року передасть Україні ще 45 САУ Gepard — Welt am Sonntag.

За інформацією видання, наразі ФРН уже передала Україні 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

"Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США", — сказав керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг.

Чиновник також заявив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі української армії.

"Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні", — заявив Фройдінг і нагадав, що з цією метою протягом двох наступних років Німеччина також надасть ЗСУ ще шість систем ППО IRIS-T.

Джерело: https://t.me/znua_live/99734

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