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Сегодня 10:04
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Німеччина "дратує" багатьох союзників у НАТО тим, що опирається слову "місія" у назві нової програми підтримки України

Німеччина дратує багатьох союзників у НАТО тим, що опирається слову місія у назві нової програми підтримки України

Програму хочуть назвати NATO Mission Ukraine, а Німеччина висловлюється проти слова "місія" через побоювання, що це створить хибне враження про нібито наміри Альянсу відправляти в Україну західних військових і російська пропаганда додатково скористається цим для просування наративу про "агресивний блок". 

Для практично усіх інших союзників ці аргументи Берліна нібито виглядають абсолютно "незрозумілими" і "непотрібним озиранням на росію"

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/46160

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