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Німеччина майже непомітно передала Україні велику партію військової допомоги

Німеччина майже непомітно передала Україні велику партію військової допомоги

До неї увійшли 39 одиниць бронетехніки, HIMARS та іншого обладнання, повідомляє Merkur.

У оборонний пакет увійшли:

● 10 бойових танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder.

● 2 мостоукладача Biber, 2 інженерні танки Dachs, 2 евакуаційних танки і 4 танки розмінування Wisent 1.

● 2 системи ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

● 3 РСЗВ HIMARS.

Журналісти стверджують, це означає, що кількість Marder, поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених Leopard – до 50.

https://t.me/Tsaplienko/56929

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