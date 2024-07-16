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Німеччина майже непомітно передала Україні велику партію військової допомоги
До неї увійшли 39 одиниць бронетехніки, HIMARS та іншого обладнання, повідомляє Merkur.
У оборонний пакет увійшли:
● 10 бойових танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder.
● 2 мостоукладача Biber, 2 інженерні танки Dachs, 2 евакуаційних танки і 4 танки розмінування Wisent 1.
● 2 системи ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.
● 3 РСЗВ HIMARS.
Журналісти стверджують, це означає, що кількість Marder, поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених Leopard – до 50.
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