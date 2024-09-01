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Німеччина вперше після приходу талібів до влади в Афганістані депортувала 28 афганських злочинців
Серед них є ті, хто вчиняв сексуальні та насильницькі злочини.
Їх відправили чартером і дали з собою по тисячі євро, що спричинило дискусію у Німеччині.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер у ефірі ZDF пояснила, що це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути ризику скасування рішення судом під приводом загрози злиднів для депортованих.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26400
Темы: афганістан, кримінал, німеччина