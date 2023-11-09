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Німецька влада внесе до міграційного законодавства зміни

Німецька влада внесе до міграційного законодавства зміни

Німецька влада внесе до міграційного законодавства зміни, які зроблять країну менш привабливою для нелегальних мігрантів — Deutsche Welle.

Видання пише, що напередодні у Берліні відбулася багатогодинна нарада канцлера Олафа Шольца з главами земель, на якій обговорювалися кардинальні зміни у міграційній політиці. На зустрічі попередньо було схвалено низку заходів, які потенційно зменшать притік нелегальних мігрантів.

Основні зміни, які планують внести до законодавства:

● дорослим претендентам на отримання притулку потрібно буде прожити в країні 36 місяців, а не 18 як раніше, щоб отримати стандартну соціальну допомогу в 502 євро на місяць і повноцінне медстрахування. У перші 36 місяців вони отримуватимуть по 410 євро та лікуватимуть лише невідкладні захворювання;

● частина допомоги таким особам при цьому перераховуватиметься не готівкою, а на спеціальну картку — нею можна буде оплатити продукти та одяг (це зроблено для того, щоб гроші залишалися в Німеччині, і біженці не переводили їх на батьківщину);

● терміни розгляду клопотань про притулок будуть значно скорочені (первинний запис — не пізніше ніж через місяць, рішення — не пізніше ніж через півроку), розгляд справи в суді також має стати швидшим;

● контроль на кордонах Німеччини буде збережено. У разі згоди країн-сусідів перевірки проводитимуться вже на їх території.

DW повідомляє, що глави деяких земель пропонували ще жорсткіші заходи, такі як видворення мігрантів до країн, що не входять до ЄС, зниження допомоги для біженців, депортаційні центри при аеропортах, розширення списку так званих безпечних країн, проведення процедури розгляду щодо надання притулку за межами ЄС.

В опозиційній партії ХДС досі вважають, що вжиті заходи є недостатніми для обмеження міграції.

**Раніше федеральна поліція Німеччини повідомила, що нелегальна міграція до Німеччини досягла рекордних показників (https://t.me/znua_live/117960) за останні сім років

Джерело: https://t.me/znua_live/120186

Новости портала «Весь Харьков»

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