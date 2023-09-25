Німецько-польські суперечки навколо віз

Німеччина може запровадити прикордонний контроль на кордоні із Польщею на тлі скандалу з імовірним продажем віз мігрантам — Welt.

"Візовий скандал, який відбувається у Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер у розмові із журналістами підтвердила, що тимчасові заходи можуть бути введені на кордоні з Польщею та Чехією.

Раніше і Шольц, і Фазер виступали проти посилення прикордонного контролю.

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Компетенція канцлера Німеччини явно не стосується судового процесу, який триває в Польщі — міністр закордонних справ Збігнєв Рау звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца у втручанні у внутрішні справи польської держави через його критику на адресу Варшави після скандалу з порушеннями при видачі віз.

"Остання заява канцлера Німеччини Олафа Шольца порушує принципи суверенної рівності держав, що лежать в основі добросусідських відносин та дружньої співпраці з Польщею, які були проголошені урядом ФРН у договорі від 1991 року", — заявив Рау.

Джерело: https://t.me/znua_live/114163

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