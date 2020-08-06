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Новим заступником Єрмака став один з керівників МВС уряду Азарова

Новим заступником Єрмака став один з керівників МВС уряду Азарова

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Офісу президента Олега Татарова, який відповідатиме "за правоохоронний напрям".

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "До компетенції Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини".

Довідково: Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова.

Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курирував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом.

У 2016 році він був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").

Источник: pravda.com.ua

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Темы: Украина

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