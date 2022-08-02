Новина зі США. Понеділок, 1 серпня 2022. Новий пакет американської військової допомоги Україні

Пентагон та координатор стратегічних комунікацій Ради Національної Безпеки адмірал у відставці Джон Кірбі повідомили, що сьогодні президент Джо Байден схвалить новий пакет військової допомоги Україні на $550 мільйонів.

Пакет буде включати, зокрема, 75 тисяч 155мм артилерійських снарядів та нову партію ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS M142 та M270.

Боєприпаси та зброя будуть передани зі складів Пентагону за рішенням та розпорядженням президента. Це означає, що Україна отримає все, що міститься у цьому пакеті допомоги, у найкоротші терміни.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Джерело: facebook.com

автор: Igor Aizenberg

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