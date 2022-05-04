Новости из США. Вторник, 3 мая 2022

Сегодняшние американские новости будут состоять из выступления Джо Байдена.

* Президент Байден во вторник отправился в город Трой, штат Алабама, на завод компании Локхид Мартин, производящий противотанковые ракеты «Джавелин». Президент встретился с рабочими, инженерами и менеджерами и выступил перед ними:

«Добрый день всем.

Я хотел приехать в Алабаму, чтобы убедиться, что американский народ знает, что рабочие на этом заводе делают, чтобы поддержать борьбу Украины за свободу.

И в конце концов я пришел сказать спасибо, спасибо, спасибо. Это та причина, по которой я здесь.

Я был на тех полях сражений, где запускают эти ракеты, и я провел много времени, в поездках в Ирак и Афганистан - возможно, в общей сложности 40 раз. И вот что я вам скажу: я много бывал в Украине до войны и на границе с ней после начала войны. И то, что вы сделали, - это удивительно.

Мы каждый день видим в новостях зверства и военные преступления, которые совершают российские войска в Украине под руководством Владимира путина. И это действительно ужасно.

Мы видим невероятную храбрость украинских бойцов, защищающих свою страну всем, что у них есть. И, кстати, это не только их воины. Это не только их военные. Это и простые люди с улицы - люди, оставшиеся в тылу. Многие вынужденно уехали - 5 миллионов, но многие остаются, включая и женщин, и мужчин, остаются, чтобы сражаться за свою страну.

И мы знаем, что Соединенные Штаты возглавляют наших союзников и партнеров по всему миру, чтобы обеспечить, что у мужественных украинцев, которые сражаются за будущее своей страны, есть оружие, возможности, боеприпасы и оборудование, чтобы защитить себя от жестокой войны путина. Совершается множество военных преступлений.

Но чего мы не видим - мы не всегда видим работу, которая делает многое из этого возможным. И это вы. Это не гипербола. Это вы. Вы делаете это возможным. Вы делаете так, чтобы у них был шанс.

Знаете, во время Второй Мировой войны Соединенные Штаты были известны как арсенал демократии. Там была Рози Клепальщица (образ женщины, работавшей на военных заводах во время Второй Мировой войны, известны три женщины под именем Рози, работавших на военных заводах, ставших прообразами этого собирательного образа и героини популярной в те времена в США песни – И.А.), с которой мне удалось встретиться, честно говоря, перед ее кончиной, и множество других людей, которые поддерживали все это.

Я хочу сделать небольшое отступление. Я был на мероприятиях, посвященных 50-й годовщине окончания Второй мировой войны. Я был в Нормандии, и там я пошел на кладбище. Я шел один. И это... невероятно. Оно безупречно. Оно идеально ухожено, и все надгробия одинаковые. Я посмотрел вниз на один ряд и увидел три одинаковых имени. Отец и два его сына, которые погибли при высадке (в Нормандии). Я наклонился и стал читать даты их рождения. И вдруг я услышал позади себя: «Внимание!». Я обернулся, а там был джентльмен, которому было около 80 лет, в инвалидном кресле, которого везли его сын, крупный парень, похожий на Хосса Картрайта (колоритный персонаж из популярного телефильма – И.А,), и его жена, и дочь.

И он отдал мне честь, и я отдал ему честь, повернулся и сказал: «Спасибо вам за то, что вы сделали. Спасибо, что спасли - буквально спасли цивилизацию».

А он положил руку на плечо своей жены и сказал: «Нет, нет. Она сделала это. Она сделала это».

Я посмотрел на нее, и он сказал: «Она построила десантный корабль, который доставил нас сюда. Она и ее друзья - они те, кто это сделал». И он продолжил ее дело. Корабль наполнился.

И вдруг меня осенило: Вы делаете это. Вы действительно делаете это. Вы создаете гигантскую разницу для этих сыновей оружия, которые находятся под таким огромным, огромным давлением и огневой мощью.

Те Джавелины, которые я видел - их сейчас 10 на каждый танк, который есть (у русских) в Украине. Вы меняете жизни людей. (Аплодисменты.) Мы создали оружие, это действительно так. Мы создали оружие, которое помогло защитить свободу и суверенитет в Европе много лет назад. Но то же самое верно и сегодня.

Знаете, некоторые из лучших, самых эффективных видов оружия в нашем арсенале - это ракеты Джавелин, - те, что производятся здесь, в округе Пайк.

Они портативны. Они чрезвычайно эффективны против широкого спектра бронированных целей. Они могут поражать цели на расстоянии до 4000 метров и обладают способностью «выстрелил и забыл». Это означает, что стреляющий может сменить позицию или укрыться до того, как Джавелин попадет в цель и поразит ее.

На самом деле, они были настолько важны, что даже есть история о том, как украинские родители называли своих детей - это не шутка - своих новорожденных детей - Джавелин или Джавелина. Не шутка.

Храбрый народ Украины, включая многих гражданских лиц, взявших в руки оружие, чтобы защитить свою страну, заслуживает всяческих похвал за то, что дали отпор российскому нападению и сорвал желание путина доминировать в Украине.

Мы действительно находимся в точке перегиба в истории - это происходит примерно каждые шесть-восемь поколений, - когда все меняется так быстро, что мы должны контролировать ситуацию.

Друзья, в мире продолжается борьба между автократией и демократией. Си Цзиньпин, лидер Китая, разговаривая с которым я провел больше времени, чем любой другой мировой лидер, более 78 часов в разговорах с ним лично или по телефону. И дело в том, что он просто прямо говорит об этом. Он говорит, что демократии не могут быть устойчивыми в 21 веке. Это не шутка. Он считает, что они не могут быть устойчивыми, потому что все движется так быстро, а демократии требуют консенсуса, а консенсуса добиться трудно, поэтому они не могут идти в ногу с автократией - правлением одного человека.

Но этого не произойдет. Если это произойдет, весь мир изменится.

И (не произойдет) благодаря вам - в этой действительно первой битве, если хотите, от вас зависит, произойдет ли это, потому что вы делаете возможным для украинского народа защитить себя без того, чтобы мы рисковали ввязаться в третью мировую войну, посылая американских солдат сражаться с русскими солдатами.

У моего отца было выражение. Он говорил: «Хуже преднамеренной войны может быть только непреднамеренная».

Вы даете возможность украинцам защищать себя. И, откровенно говоря, во многих случаях они выставляют российских военных дураками.

Во многом потому, что Соединенные Штаты, вместе с нашими союзниками и партнерами, прикрывают их спину, им удается продолжать борьбу и сделать эту войну стратегическим провалом России.

Только Соединенные Штаты направили в Украину более 5500 ракет Джавелин. Вы меняете страну. Это действительно так. Добавьте к этому значительные поставки от наших союзников и партнеров, а также многие тысячи других видов противотанкового и противовоздушного оружия, вертолеты, бронетехнику, артиллерию, системы береговой обороны.

Перед нападением России мы позаботились о том, чтобы у Украины были Джавелины и другое оружие для укрепления обороны, чтобы Украина была готова к любому развитию событий.

А в последние два месяца мы продолжали быстрыми темпами перебрасывать в Украину еще больше ресурсов и оборудования. Мы следим за тем, чтобы не было никаких перебоев в поставках оборудования в Украину.

С тех пор как Россия вторглась в Украину чуть более двух месяцев назад, мы направили в Украину помощь в сфере безопасности на более, чем $3 миллиарда – это только мы, не считая наших союзников. И эти деньги являются прямыми инвестициями в защиту свободы и демократии.

Потому что если вы не противостоите диктаторам, история показывает, что они продолжают приходить. Их аппетит к власти продолжает расти.

И каждый работник этого предприятия, и каждый американский налогоплательщик вносит непосредственный вклад в дело защиты свободы. И это то, чем мы все можем невероятно гордиться, на мой взгляд.

На прошлой неделе я направил Конгрессу просьбу о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, чтобы убедиться, что Соединенные Штаты могут продолжать посылать оружие непосредственно на фронты свободы в Украине и продолжать оказывать экономическую и гуманитарную помощь украинскому народу.

И я призываю Конгресс быстро принять закон об этом финансировании, чтобы помочь Украине продолжать добиваться успеха в борьбе с российской агрессией, как они это сделали, выиграв битву за Киев, и убедиться, что Соединенные Штаты и наши союзники смогут пополнить наши собственные запасы оружия взамен того, что мы отправили в Украину.

Как я говорил с самого начала, эта борьба не будет дешевой, но уступка агрессии обойдется еще дороже.

(Наш вызов в том, что) мы либо поддержим украинский народ, защищающий свою страну, либо будем стоять в стороне, пока Россия продолжает свои зверства и агрессию.

Я знаю, каков мой ответ, и думаю, что вы все тоже знаете. Держу пари, я знаю, каков ответ этого завода.

Здесь есть еще кое-что, что необходимо понимать. Быть арсеналом демократии также означает иметь хорошо оплачиваемые рабочие места для американских рабочих в Алабаме и штатах по всей Америке, где производится и собирается оборонное оборудование.

Двести шестьдесят пять человек здесь, на этом заводе, непосредственно заняты в программе Джавелин. В целом, компания Локхид Мартин создала в Алабаме около 3000 рабочих мест.

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки будут оставаться самой хорошо вооруженной и самой боеспособной боевой силой в истории мира.

Чтобы обеспечить это, мы должны быть уверены, что наши жизненно важные оборонные поставщики получают комплектующие и материалы, необходимые им для производства, защиты и обеспечения полной его мощности.

Сегодня во время экскурсии по заводу я узнал, что каждый из производимых вами Джавелинов включает в себя более 200 микросхем. Я не устаю повторять, что нам необходимо иметь возможность производить больше микросхем в Соединенных Штатах.

Мы изобрели корабль, полетевший на Луну - мы, Соединенные Штаты. Мы сделали больше, чем кто-либо другой. Но знаете что? Мы перестали инвестировать в себя.

И вот, теперь мы снова в игре, мы должны стать основным производителем этих полупроводников - компьютерных чипов, которые питают большую часть нашей современной жизни.

Они находятся в наших телефонах, автомобилях, почти во всем, что имеет выключатель. И полупроводники имеют решающее значение для оборонного производства, - вы все знаете лучше меня.

Вот почему мы делаем все возможное, чтобы России было как можно труднее заполучить полупроводники и передовые технологии, которые она могла бы использовать для модернизации своих вооруженных сил во время этого конфликта, и почему мы предпринимаем шаги, чтобы облегчить получение того, что нам нужно здесь, в США, во время глобального дефицита полупроводников.

И еще одна - еще одна причина, по которой Конгресс должен действовать быстро, чтобы обеспечить чрезвычайное финансирование так называемого Закона CHIPS (законопроект об инвестициях в производство микросхем в США, рассматриваемый Конгрессом – И.А.), приняв более широкий двухпартийный Закон об инновациях, чтобы мы могли производить десятки миллионов этих чипов.

Есть кое-что, на чем мы должны сосредоточиться, и на чем я сосредоточился с первых дней работы нашей администрации: я полон решимости сделать так, чтобы Соединенные Штаты занимали высокое технологическое положение в конкуренции с другими странами, особенно с Китаем, по мере нашего продвижения вперед.

Друзья, вы знаете, что раньше, 35 лет назад, мы инвестировали в исследования и разработки 2% процента от всего нашего ВВП. Сейчас мы делаем половину этого. Раньше мы были номером один в мире. Теперь мы на 13 месте в мире. Моя администрация - мы изменим это.

Соединенные Штаты раньше владели инновационной сферой. Фактически, это была исследовательская программа министерства обороны] в рамках которой была создана DARPA (агентство инновационных оборонных технологий). Это была первая разработка противотанковой ракеты с передовыми инфракрасными системами наведения, кульминацией которой стал сегодняшний Джавелин.

Двухпартийный закон об инновациях поможет обратить вспять продолжавшееся десятилетиями снижение федеральных инвестиций в исследования и разработки. Он должен создать рабочие места и поддержать целые семьи, а также расширить производство в США и укрепить нашу национальную безопасность.

Где, Бога ради скажите, написано, что Соединенные Штаты больше не могут быть ведущим производителем в мире? Только за последние 17 месяцев мы создали в Америке 465 тысяч постоянных рабочих мест в обрабатывающей промышленности. У нас самые лучшие рабочие, самые компетентные сотрудники, самая лучшая наука в мире.

И финансируя Закон CHIPS, мы обеспечим, чтобы полупроводники, которые питают экономику и нашу национальную безопасность, снова производились здесь, в Америке.

Сегодня все самые передовые чипы в мире производятся за границей. Но события последних нескольких лет неопровержимо доказали, что безопасность Америки никогда не должна быть заложницей событий за рубежом - ни пандемии, ни войны, ни политических амбиций других стран.

По сути, это вопрос национальной безопасности. Это одна из причин, почему китайская коммунистическая партия лоббирует здесь людей, чтобы они выступили против этого законопроекта. И это вопрос, который объединяет демократов и республиканцев.

Так что, давайте сделаем это.

Всего несколько дней назад Уолл Стрит Джорнал процитировал молодого украинского бойца, который сказал, цитирую: «Без Джавелинов было бы очень трудно остановить наседающего врага». Конец цитаты.

Так что это оружие, к которому прикасались руки - ваши руки - находится в руках украинских героев, создавая для них значительную разницу. И это то, чем вы можете и должны гордиться каждый день.

И я еще раз призываю Конгресс быстро принять законопроект о дополнительном финансировании на сумму более $30 миллиардов для помощи украинцам, чтобы они могли продолжать держать всех вас очень-очень занятыми здесь еще в течение некоторого времени.

Итак, позвольте мне закончить на том, с чего я начал. Основная причина, по которой я приехал, сказать вам спасибо от всего сердца: Спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы продолжаете делать. Пока вы не выйдете на поле боя и не увидите это, вы не осознаете, какую разницу вы делаете.

Да благословит вас всех Бог. И пусть Бог защитит наши войска. Большое спасибо»

PS Отвечаю на задававшийся мне вчера несколько раз в комментариях вопрос о том, когда президент подпишет закон о ленд-лизе. Президент подписывает законопроекты примерно через 7-10 дней после их принятия Конгрессом, после того как его юридическая служба убеждается, что в них все правильно сформулировано. Исключение составляют только законы о бюджете, если они принимаются в последний день действия предыдущего бюджета. Закон о ленд-лизе будет подписан в ближайшие дни, никаких сомнений в этом быть не может. Важнее, чтобы Конгресс побыстрее выделил бюджетные $33 миллиарда на помощь Украине. Поскольку поставки оружия можно реально оплачивать все равно только из американского бюджета.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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