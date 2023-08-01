Буквально на днях я писал о "подарке" россии Зимбабве, вертолётах Ми-38 "Ансат" которые опасны для полётов, а теперь, стало известно, что рф спихивает африканцам гомункулус Ми-28НЭ.

Так, было объявлено, что африканские страны южнее Сахары заинтересовались ударными вертолетами Ми-28НЭ, о чём сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) россии Дмитрий Шугаев. При этом, вопрос о поставках Ка-52М не поднимался, что ожидаемо.

О том, почему ожидаемо, несколько позже поясню, а в целом, поставка предлагается вместе с кредитом на покупку, который, более чем уверен, что через десяток лет стабильных невыплат попросту простят. В общем, классическая советская схема покупки лояльности африканцев подаренным оружием. Но, есть нюанс. Ми-28 это лом.

Дело в том, что Ми-28 предлагался африканцам под вывеской "ударный вертолёт, подтвердивший качество в зоне боевых действий". Но вот в том то и дело, что в зоне БД в Украине Ми-28 практически не появлялся и был он очень, очень редкой птичкой. В основном все задачи выполнял Ка-52. И это не с проста.

Со второй половины 2022 года ударные вертолёты Ми-28 перестали активно применяться в боевых действиях из-за очень высокого уровня потерь, как от огня противника, так и от возникающих из-за серьёзных эксплуатационных нагрузок технических проблем, поломок, выхода из строя оборудования.

Дело в том, что когда сам по себе Ми-28 появился, он уже значительно отставал от AH-64 Apache. У советского вертолёта был слабый комплекс вооружений, не обеспечивавший ему преимущество в воздухе, а имевшиеся системы, например РЛС, не оптимизировали работу вертолёта, а ограничивали её.

За 40 лет эксплуатации ни один недостаток вертолёта не был устранён. Системы Ми-28 не только отличались капризностью и ненадёжностью, но и критической зависимостью от погодных условий, которые могли привести даже к потере управления машиной, дезориентации пилотов.

В условиях пасмурной погоды в Украине, весной 2022, Ми-28 делали своих пилотов слепыми и глухими, что в свою очередь делало их легкой мишенью для мобильных групп с ПЗРК, в свою очередь которые они могли даже не заметить, а комплекс вооружений не позволял их поражать на максимальном отдалении.

Максимум на что оказался способен Ми-28, так это пуски НАРов методом кабрирования и не более того. Повторюсь, практически все боевые задачи выполняли Ка-52. Но не потому, что они настолько классные, а потому, что они получились не такими кривыми как Ми-28, но тоже не без проблем.

В общем, "На тобі, небоже, що мені негоже". Вертолёт, ушедший в глубокий тупик за 40 лет существования, абсолютной бесполезный в реальных боевых действиях, теперь будут сплавлять в Африку. Ну, да, как транспорт для охоты на зебр вполне сойдёт, в серьёзном же конфликте - гроб с пропеллером.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19748

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