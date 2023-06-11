Олаф Шольц знову планує зателефонувати путіну і переконати його вивести війська з України

Виступаючи на з'їзді німецької протестантської церкви у Нюрнберзі німецький канцлер анонсував розмову з президентом рф.

"Я планую зробити це знову найближчим часом. Нерозумно змушувати Україну схвалювати і приймати напад, який здійснив путін, і що частини України просто так стали російськими", — сказав він, додавши, що працюватиме над тим, щоб не втягнути НАТО у війну.

В той же час, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков повідомив агентству ТАРС, що наразі у графіку путіна жодних переговорів із Шольцем не заплановано.

Джерело: https://t.me/znua_live/97422

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