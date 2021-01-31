Олександра Кудрявцева та Фелікс Титаренко розповіли про результати роботи Офісу сталих інвестицій у 2020 та плани на 2021 рік

29 січня керівниця Офісу сталих інвестицій (ОСІ) Олександра Кудрявцева та керівник напряму зв’язків з інвесторами (Investor Relations Office) Фелікс Титаренко поділилися з глядачами прямого ефіру на офіційній сторінці Фонду державного майна України на Facebook результатами роботи за 2020 рік.

Олександра Кудрявцева відзначила провідну роль в підтримці експертів та проєктів офісу партнерів та донорів - Transparency International Україна, Посольство Великої Британії в Україні, а також правительственная организация USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

“Успіх Офісу сталих інвестицій став можливим також завдяки тому, що ми з Фондом державного майна України - одна команда, з єдиними цілями, з єдиним баченням їх досягнення та спільними цінностями. У команди Фонду існує чітке усвідомлення необхідності в конкретних ресурсах, в конкретних експертах та в конкретних проєктах” - сказала Олександра Кудрявцева.

В свою чергу Фелікс Титаренко розповів про досягнення і плани напряму зв’язків з інвесторами. У 2020 році до офісу Investor Relations звернулися 206 потенційних інвесторів, з яких 72 - іноземні інвестори з 28 країн.

“Ми інформуємо і українських, і іноземних інвесторів, для залучення якомога більшої кількості учасників прозорих аукціонів. Це прямо впливає на підвищення конкуренції та сприяє формуванню ринкової ціни. Разом із тим, іноземні інвестиції - це індикатор довіри міжнародного ринку до України” - наголосив Фелікс Титаренко.

Источник: spfu.gov.ua

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