Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 47

Олександра Кудрявцева та Фелікс Титаренко розповіли про результати роботи Офісу сталих інвестицій у 2020 та плани на 2021 рік

Олександра Кудрявцева та Фелікс Титаренко розповіли про результати роботи Офісу сталих інвестицій у 2020 та плани на 2021 рік

29 січня керівниця Офісу сталих інвестицій (ОСІ) Олександра Кудрявцева та керівник напряму зв’язків з інвесторами (Investor Relations Office) Фелікс Титаренко поділилися з глядачами прямого ефіру на офіційній сторінці Фонду державного майна України на Facebook результатами роботи за 2020 рік.

Олександра Кудрявцева відзначила провідну роль в підтримці експертів та проєктів офісу партнерів та донорів - Transparency International Україна, Посольство Великої Британії в Україні, а також правительственная организация USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

“Успіх Офісу сталих інвестицій став можливим також завдяки тому, що ми з Фондом державного майна України - одна команда, з єдиними цілями, з єдиним баченням їх досягнення та спільними цінностями. У команди Фонду існує чітке усвідомлення необхідності в конкретних ресурсах, в конкретних експертах та в конкретних проєктах” - сказала Олександра Кудрявцева.

В свою чергу Фелікс Титаренко розповів про досягнення і плани напряму зв’язків з інвесторами. У 2020 році до офісу Investor Relations звернулися 206 потенційних інвесторів, з яких 72 - іноземні інвестори з 28 країн.

“Ми інформуємо і українських, і іноземних інвесторів, для залучення якомога більшої кількості учасників прозорих аукціонів. Це прямо впливає на підвищення конкуренції та сприяє формуванню ринкової ціни. Разом із тим, іноземні інвестиції - це індикатор довіри міжнародного ринку до України” - наголосив Фелікс Титаренко.

Источник: spfu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Головною глобальною подією цього тижня став Міжнародний економічний форум у Давосі - НБУ
Сегодня 10:41    59
Дія City зменшить податкове навантаження на IT-індустрію та створить нову альтернативу роботі ФОП
Сегодня 10:27    82
Відбулось перше в 2021 році засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабміні
Сегодня 10:14    84
Стан здоров’я військовослужбовців оцінюватимуть за стандартами НАТО
Сегодня 10:01    77
У дипломах про вищу освіту може зазначатися інформація про відмінні досягнення
Сегодня 10:01    74
Мінсоцполітики виступає за державно-приватне партнерство на ринку соціальних послуг
Сегодня 09:36    81
У США триває посилений курс підготовки двох екіпажів патрульних катерів типу «Айленд»
Сегодня 09:12    95
Перший аудит комбінованої фінансової звітності Укроборонпрому за міжнародними стандартами
Сегодня 08:37    88
Як отримати послуги, пов’язані з реєстрацією місця проживання?
Сегодня 08:25    117
Долги по зарплате в Харьковской области – почти полмиллиарда. Половина из них – на одном предприятии
Сегодня 07:05    252
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 