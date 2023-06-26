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ООН долучилася до розробки плану відбудови Харкова

ООН долучилася до розробки плану відбудови Харкова

Група волонтерів та міжнародних експертів за підтримки ООН розробили концепцію генерального плану Харкова

Зазначається, що команда українських та іноземних архітекторів схвалила бачення майбутнього ландшафту Харкова.

Концепцію на волонтерських засадах розробили Фонд Нормана Фостера, група місцевих архітекторів та містобудівників, а також консультативна рада міжнародних експертів.

За підтримки Європейської економічної комісії ООН для реалізації пілотного проєкту створено робочу групу UN4Kharkiv, яка об'єднала 16 агентств ООН та міжнародних організацій.

За даними міської ради, на сьогодні у Харкові зруйновано 3367 багатоквартирних будівель і 1823 приватні будинки, значних збитків зазнала міська інфраструктура.

Згідно з оцінкою ООН, загальна сума збитків, завданих житловому сектору України від початку повномасштабного російського вторгнення, перевищує 50 мільярдів доларів.

Джерело: https://t.me/vekha/67795

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