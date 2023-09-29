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Эстония предлагает ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Эстония предлагает ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что пока россия продолжает незаконную агрессивную войну против Украины и всего мирового порядка, основанного на международном праве, необходимо и дальше усиливать санкции против Кремля, делая их реализацию более эффективной.

Поэтому правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против рф. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.

Джерело: https://t.me/u_now/113686

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