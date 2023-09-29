Эстония предлагает ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что пока россия продолжает незаконную агрессивную войну против Украины и всего мирового порядка, основанного на международном праве, необходимо и дальше усиливать санкции против Кремля, делая их реализацию более эффективной.

Поэтому правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против рф. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.

Джерело: https://t.me/u_now/113686

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