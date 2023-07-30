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Опыт украинских ССО хотят изучать в НАТО - Резников

Опыт украинских ССО хотят изучать в НАТО - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что британские военные хотят учиться у украинских воинов Сил специальных операций.

Об этом он заявил в честь Дня ССО.

По его словам, Великобритания является главной страной в поддержке украинского спецназа.

"Британские инструкторы говорят, что после победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто. А мы с вами реально знаем, как бить россиян", — сказал Резников.

Он отметил, что НАТО создавалось 74 года назад, чтобы сдерживать СССР.

"И сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющая реальный боевой опыт против россиян", — заявил глава ведомства.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21003

Новости портала «Весь Харьков»

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